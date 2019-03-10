مدرس يعثر على طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

عثر مدرس على طفلة لقيطة حديثة الولادة بجوار مسجد بالمنصورة بناحية قسم ثان المنصورة ترتدى ملابس أطفال.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة من "جمال ا" 55 سنة مدرس مقيم بمحافظة الشرقية، بأنه أثناء تواجد بناحية مساكن الشناوى لزيارة أحد أقاربة، عثر على طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد السلام، وبها الحبل السرى، وملفوفة فى قطعة قماش.

وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بإيداع الطفلة بحضانة مستشفى المنصورة العام، وكلفت الإدارة العامة للمباحث بعمل التحريات عن الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 1799 لسنة 2019 جنح قسم ثان المنصورة.