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الأحد، 10 مارس 2019 04:57 م
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محافظ الغربية يتفقد اعمال تطوير محطة مياه الجلاء ويشدد على سرعة الانتهاء منها

الأحد، 10 مارس 2019 04:00 م
محافظ الغربية يتفقد اعمال تطوير محطة مياه الجلاء ويشدد على سرعة الانتهاء منها جانب من الجولة التفقدية
الغربية – عادل ضرة
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على متابعته لنسب تنفيذ كافة المشروعات الجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من تطابق نسب التنفيذ مع المخططات الزمنية الموضوعة مسبقاً.
 
جاء ذلك، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها صباح اليوم، لتفقد أعمال تطوير محطة مياه الجلاء وتطوير شارع الجلاء بطنطا.
 
حيث إستهل محافظ الغربية، جولته المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية بمحطة مياه الجلاء، وأعلن أنه تم التشغيل التجريبى للمحطة بطاقة 400لـ/ث مما ساعد فى زيادة ضخ المياه بمدينة طنطا بنسبة 25%، والتى بدورها ساعدت فى حل مشكلة ضعف المياه فى نطاق حى ثان طنطا.
 
وجدير بالذكر، أن أعمال التطوير الجارية مقسمة على مرحلتين بقيمة 85 مليون جنيه، ومقرر التسليم النهائى للمرحلة الأولى خلال الشهر الجارى، أما المرحلة الثانية مقرر الإنتهاء منها قبل 30/6/2019، وبذلك يتم زيادة ضخ المياه فى مدينة طنطا بنسبة 35% بطاقة 600لـ/ث.
 
وخلال التفقد، وجه محافظ الغربية بالعمل بالتوازى فى أعمال التطوير للمرشحات والخزانات والأعمال الميدانية بالمحطة من رصف ودهان وتجديد السور الخارجى، وذلك للإنتهاء قبل المواعيد المحددة، وكسب الوقت لصالح المواطن.
 
كما إلتقى محافظ الغربية، أثناء تفقده للمحطة بأحد المواطنين من منطقة نايف عماد، والذى أشتكى من كسر فى بريزة المياه بشارعه وضعف المياه بمنزله، ووجه المحافظ المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب بالغربية، بتنفيذ كافة الإصلاحات الخاصة بالمواطن، وتطهير خط المياه الخاص بمنزله، والتأكد التام من مستوى ضغط المياه بالمنطقة.
 
كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا بطول 2,6كم وبتكلفة 30 مليون جنية، للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، والمقرر الإنتهاء منها خلال شهر إبريل القادم.
 
حيث تفقد سير أعمال الرصف وعدد من المحاور المرورية، والدورانات، للتأكد التام من مراعاة السيولة المرورية والإنسيابية فى الشارع، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 
وشدد محافظ الغربية، على التنسيق الكامل بين مديرية الطرق وإدارة المرور فى عمل المحاور المرورية، وتنظيم الحركة المرورية بالشارع، طبقاً للمعايير القياسية الخاصة بالدورانات، وتوفير حارات الأمان الخاصة بها لمنع وقوع حوادث أو حدوث كثافات مرورية، مشدداً على الإلتزام الكامل بالمواصفات والمعايير القياسية الخاصة بالرصف، كما أكد على أنه سيتم قياس طبقة الأسفلت للتأكد من مطابقتها للإرتفاع المناسب.
 
جانب من الجولة التفقدية (1)
جانب من الجولة التفقدية (1)

جانب من الجولة التفقدية (2)
جانب من الجولة التفقدية (2)

جانب من الجولة التفقدية (3)
جانب من الجولة التفقدية (3)
 

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