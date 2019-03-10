محافظ الإسكندرية يشدد على رقابة جودة خامات الرصف فى شوارع المدينة

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم على مدير مديرية الطرق والنقل و رؤساء الأحياء بضرورة العمل بأقصى جهد على أرض الواقع في مجال رصف الطرق حتى يشعر المواطن بالفارق ، مشددا على مسئولى الطرق بالاحياء بضرورة مراعاة الجودة أثناء ترميم حفر الأسفلت والإسراع في أعمال إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من العمل في أي منطقة، مؤكداً بأنه عقب الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية و ترميم الحفر سيتم الانتقال الى رصف الشوارع الداخلية و رفع كفاءتها

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف للعام المالى الحالى 2018/2019 الوقوف على الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية

وخلال الاجتماع استعرض كل رئيس حي نسبة تنفيذ خطة رصف الطرق به ومعدلات التنفيذ، يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية

من جهه أخرى أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم على ضرورة وضع آلية صحيحة لإشراك النباشين في منظومة النظافة لافتا إلى أن الهدف من المنظومة ليس إقصاء النباشين بل أن يعمل في إطار صحيح دون التأثير عن المظهر العام للشارع السكندري

وشدد المحافظ على ضرورة تغريم المحال التي لا يوجد بها صناديق القمامة، كما استعرض كل حي الشوارع التي تم رفع كفاءة منظومة النظافة بها والشوارع التي بحاجة إلى تدعيم من خلال زيادة عدد صناديق القمامة بها أو من خلال زيادة أعمال الكنس وتجريف الاتربة، و قدمت إدارة الرقابة و الرصد البيئي و إدارة المتابعة بالمحافظة تقارير مفصلة حول عدد المحاضر و الانذارات التي تم تنفيذها بجميع احياء المحافظة خلال الأسبوع الماضي

حضر الاجتماع أحمد جمال نائب محافظ الإسكندريةو اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، المهندسة امل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية

كما طالب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، مسئولي شركة الصرف الصحي ، للانتهاء من تكويد شنايش الأمطار على مستوى المحافظة قبل نهاية الشهر الجاري ، مؤكدا على ضرورة أن يكون التكويد مقسما على أحياء المحافظة ، وتخصيص أكواد وفريق عمل لكل منطقة داخل الحي ، وأن يكون الكود مرتبطا برقم العقار داخل المنطقة والشارع الكائن به ، وذلك لسهولة وسرعة التعامل حال حدوث أية مشكلات بالشنايش

وكلف المحافظ مسئولي الصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل للتنسيق فيما بينهما ، لتنفيذ مجرى لمياه الأمطار " جريلا " بجوار بلدورة الرصيف ، للربط بين الشنايش ، وحل مشكلة ميول الأسفلت ومنع تراكم مياه الأمطار ووصولها بالشكل المناسب للشنايش ، وذلك بكافة الطرق والشوارع والمشروعات الكبرى التي تتم بها أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءتها ، مشددا على ضرورة البدء في تلك الأعمال والحلول الهندسية خلال الأيام القادمة وحتى بداية موسم الشتاء القادم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسكندرية اليوم مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة ما يتم تنفيذه بجميع أحياء المحافظة من استعدادات وتوضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تراكم مياه الأمطار خلال النوات، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل .