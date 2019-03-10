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محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من معاينة الاراضى المتعدى عليها

الأحد، 10 مارس 2019 03:15 م
محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من معاينة الاراضى المتعدى عليها جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، على مسئولى هيئة المساحة بالمحافظة، بضرورة تقديم خطة للبدء في إنهاء طلبات المعاينة لاراضي املاك الدولة المتعدي عليها. 
 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده برؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع اراضي، مؤكدا أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيراً إلى أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية، فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة نوعية بجميع الأراضي التي تم تقنينها، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللوا أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد.
 
وأثناء الاجتماع، ناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات التقنين لواضعي اليد على أراضي املاك الدولة، كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المعاينة بكل حي، مؤكداً على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة نظرا لأهمية هذا الملف .
 
من جهه اخرى، كلّف محافظ الإسكندرية ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، لعقد اجتماع عاجل غدا مع رؤساء الأحياء ومديري إدارات الكهرباء، ومسئولي المشروعات والورش بالمحافظة ، لمناقشة كافة مشكلات الإضاءة العامة بشوارع الثغر، وزرع أعمدة وتركيب كشافات إنارة جديدة بالأماكن التي تحتاج لذلك، وصيانة وتغير كابلات الكهرباء التالفة منها ، وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن . 
 
 

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