محافظ أسيوط يفتتح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى الإيمان العام

أسيوط هيثم البدري

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم وحدة الغسيل الكلوي الجديدة للأطفال، التي تم تنفيذها بمستشفى الإيمان العام بمدينة الأربعين، وتضم 3 ماكينات غسيل كلوي، بطاقة تستوعب 3 أسرة لخدمة أطفال الكلى، والتى تعد أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الإيمان العام، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه وحدة الغسل الكلوى للأطفال، واطمئن على الحالة الصحية للأطفال، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوى الأساسية بالمستشفى، وتابع الحالة الصحية للمرضى، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، ورفع كفاءة وتطوير أقسام المستشفيات لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب نورالدين، عن سعادته بإفتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفيات الصحة بأسيوط، مؤكدًا أن ذلك يعد إضافة جديدة في دعم قطاع الصحة، وبادرة متميزة في هذا المجال، ويأتي في إطار إستكمال خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى وتحقيق التنمية الشاملة.

كما تفقد المحافظ، تجهيزات الوحدة ومكوناتها، وتابع المنظومة الطبية والعلاجية بها، مطالبًا بمزيد من العمل والتعاون من أجل أن يشعر أهالي أسيوط بجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير الرعاية الصحية عالية المستوى، والارتقاء بمستوى صحة الطفل والأسرة، معربًا عن أمله في أن تسهم الوحدة الجديدة في التخفيف من معاناة الأطفال، وأن تزرع البسمة على شفاههم وشفاه أهاليهم.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن استحداث هذه الوحدة جاء ضمن خطة عمل، تهدف إلى تقديم خدمة طبية وعلاجية تخصصية لائقة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات شفاء للأطفال المصابين بأمراض الكلى، لافتًا أن الوحدة تم تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية في هذا المجال بهدف المساهمة في معالجة أمراض الكلى، وذلك بوجود كفاءات طبية مميزة في هذا التخصص الحيوي، مشيرًا إلى أن وحدة غسيل الكلى الجديدة تتيح فرصة الحصول على خدمات غسيل الكلى بيسر وسهولة لعدد أكبر من الأطفال المرضى خصوصا، وأن أمراض الكلى تعد من الأمراض المضنية التي تحتاج الكثير من العناية والمتابعة الطبية.