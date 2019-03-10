video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى..نصائح للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالإمارات لتجنب العقوبات

الأحد، 10 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى..نصائح للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالإمارات لتجنب العقوبات وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب ــ أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

 وجهت وزارة القوى العاملة، بعض النصائح الهامة للمقبلين على العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تجنباً للوقوع ضحية لعمليات النصب، أو التعرض للعقوبات التى قد تشمل الغرامة والترحيل .

وحذرت الوزارة العمال المصريين، بما يسمى بالتأشيرة الحرة، وأكدت أنها وهم ونصب، وقانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل فى حالة العمل بها لعقوبات، وهو ما يوضحه "اليوم السابع" خلال السطور التالية:-

ـ تأشيرات السياحة لا تتيح العمل وتعرضك لعقوبة الغرامة والترحيل

ـ يسمح بالعمل فقط فى حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل" .

ـ إذا كنت قادم بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل.

ـ لا توقع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد على عقد العمل بدعوى إثبات جديتك أو لأى سبب.

ـ ما يسمى بالتأشيرة الحرة "وهم ونصب" وقانون العمل فى الإمارات يمنع ذلك.

ـ تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل، لا يدفعها العامل.

ـ تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران "الإمارات العربية للطيران "فلاى دبي"

ـ أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمى الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة.

ـ تأكد من أن "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى

ـ توجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة عقد العمل

ـ لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوي العاملة": تعريف العامل بحقوقه وواجباته فى قوانين العمل بالدول العربية قبل سفره

العمالة بالخارج

شروط العمل بالخارج

اوراق العمل بالخارج

الامارات

العمالة المصرية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة