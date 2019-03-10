فيدو لمكالمة مرسى مع الجزيرة عقب هروبه من وادى النطرون بقضية اقتحام الحدود

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة مدمجة لمقاطع فيديو للقاءات لمساجين مع الإعلامى مفيد فوزى، ومقاطع فيديو لاحتفالات حماس وحزب الله لهروب مسجينهم، ومكالمة محمد مرسى لقناة الجزيرة عقب هروبه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعرضت المحكمة الحرز الثالث، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون بداخلة حافظة مستندات، بداخلة أسطوانة مدمجة مدون عليها "أسطوانة مدمجة لمقاطع فيديو للقاءات لمساجين مع الإعلامى مفيد فوزى، ومقاطع فيديو لاحتفالات حماس وحزب الله لهروب مسجينهم، وتصريح محمد مرسى لقناة الجزيرة.

وسلمت المحكمة الأسطوانة للخبير الفنى لعرض محتواها، وأكد ان بداخلها مقطع فيديو يحمل اسم هروب المساجين بمساعدة حماس والإخوان، ومدة الفيديو 11 دقيقة و7 ثوانى، وظهر فى الفيديوهات لقاءات للإعلامى مفيد فوزى مع عدد من المساجين يروين كواليس اقتحام الحداود، وفيديوهات لاحتفالات حماس بهروب المتهمين أيمن نوفل وسامى شهاب من السجون، وظهر فى الفيديو جزء لحلف حماس يمن الولاء للإخوان المسلمين.

وظهر فى الفيديو مكالمة للمتهم محمد مرسى مع قناة الجزيرة، وذكر مرسى أسماء المتهمين الذين هربوا معه من السجن وهم العريان، الكتاتنى، ومحى حامد، ومحمود أبو زيد، مصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى ويقرر مرسى أنهم 7 أعضاء الإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلى مسئول الإخوان بالجيزة، وماجد الزمر ، وأبو شعيشع مسئول الإخوان بكفر الشيخ.

كما يوجد تصوير لمبنى ظهرت عليه أثار التخريب وتدمير سور المبنى، ويوجد أثار لاشتعال النيران والدخان وأثار حريق، وتوجد سيارات إسعاف تخرج من بوابة، وكما يوجد صوت لطلقات نارية وبعض الأشخاص يسيرون بطريقة عشوائية.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.