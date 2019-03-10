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غدا طقس دافئ على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأحد، 10 مارس 2019 11:49 ص
غدا طقس دافئ على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة دافئ مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 21 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة  والصغرى 10  درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 5 درجات.
 
 
 

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