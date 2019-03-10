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ضبط 1545هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة

الأحد، 10 مارس 2019 12:20 م
ضبط 1545هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
وأسفرت الحملة، التى اشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1545هارب من تنفيذ احكاما قضائية بالحبس، منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.
 
كما تم تحرير 1516 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع، والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة. وكذلك إزالة 956 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

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