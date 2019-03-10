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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 12 طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 10 مارس 2019 12:08 م
ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 12 طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الاسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة، عن ضبط  "م .ا.ع" 45 سنة صاحب مخزن إسطوانات بوتاجاز، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 35 إسطوانة بوتاجاز مدعمة، وضبط "ف.ذ.ا" 44 سنة، قائد سيارة ومقيم مركز كوم حمادة، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية، وضُبط بحوزته كمية 750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة.
 
كما أسفرت الحملة، عن ضبط "ر.ح.م" 47 سنة، صاحب مخبز بلدى بمركز شبراخيت، لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، وبمراجعة الفواتير والسجلات، تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 12.200 طن دقيق بلدى مدعم، وضبط "ح.ع.ي" 35 سنة، بمركز أبو المطامير، لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وضُبط بحوزته كمية 1.500 طن دقيق بلدى مدعم.
 
وكذلك تم ضبط، " ع.ع.ا. 28 سنة المدير المسئول عن ثلاجه لحفظ الأسماك بمركز دمنهور، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأسماك المجمدة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضُبط بحوزته كمية 420 كيلو أسماك مجمدة.
 

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