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صور.. وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكى علاقات التعاون بين القاهرة واشنطن

الأحد، 10 مارس 2019 01:39 م
صور.. وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكى علاقات التعاون بين القاهرة واشنطن وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقاء الوفد الأمريكى
كتب أحمد جمعة
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صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى استقبل صباح اليوم الأحد، وفد غرفة التجارة الأمريكية، وذلك فى إطار الإعداد لزيارة بعثة "طرق الأبواب" التى تنظمها الغرفة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح حافظ، أن اللقاء شهد نقاشا مطولا حول سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والارتقاء بمستوى التبادل التجارى والاستثمارى بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين؛ كما أجاب الوزير شكرى عن استفسارات الوفد بشأن مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بما فى ذلك نتائج الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أمريكيين إلى مصر فى الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" للقاهرة فى يناير الماضى.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد حرص على الاستماع إلى شرح وزير الخارجية للمواقف المصرية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتى تمثل قاسما مشتركا لاهتمامات كل من مصر والولايات المتحدة.

 

شكرى يلتقى وفد امريكى فى القاهرة
شكرى يلتقى وفد أمريكى فى القاهرة

 

ومن جانبه، أكد وفد غرفة التجارة الأمريكية على حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية وتنميتها فى كافة المجالات.

 

وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى وفد امريكى
وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى وفد أمريكى

 

كما أعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم فى لعب دور أكثر فاعلية من أجل تشجيع القطاع الخاص الأمريكى على الاستثمار فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلا عن حث الحكومة الأمريكية على تقديم المزيد من المساعدات لدعم الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى.


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