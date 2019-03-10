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صور ..حملات مكثفة لتنظيم الأسرة بالبحيرة تحت شعار " حقك تنظمى"

الأحد، 10 مارس 2019 03:12 م
صور ..حملات مكثفة لتنظيم الأسرة بالبحيرة تحت شعار " حقك تنظمى" حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، حملة توعوية وخدمية موسعة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" والتى تستهدف 9 محافظات من ضمنها محافظة البحيرة حتى يوم 20 مارس الحالى.

شارك فى الحملة إدارات الرعاية الأساسية والطب العلاجى وهيئة محو الأمية والأوقاف والكنيسة القبطية والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى .

من جانبه أكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات وبالأماكن النائية والمحرومة من الخدمة عن طريق العيادات المتنقلة

مضيفا إن الحملة تتضمن عقد ندوات إعلامية توعوية بجميع إدارات المحافظة وعقد لقاءات جماهيرية بمركز الإبداع الفنى بدمنهور وبقرية سنهور .

من جانبها أكدت الدكتورة بسمة بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحيرة، إنه تم تنفيذ الحملة فى 7 إدارات صحية
كمرحلة أولى، وهى "دمنهور وأبو حمص وشبراخيت وكوم حمادة وحوش عيسى والدلنجات وإدكو" ثم يتم تنفيذ البرنامج بباقى مراكز المحافظة.

وأضافت أنه سيتم تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومنها كبسولات منع الحمل التى تقدم لأول مرة بدون مقابل للسيدات.

وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة ندوة تثقيفية بمركز الإبداع بدمنهور ضمن فاعليات حملة حقك تنظمى.

شارك فى الحملة الدكتورة بسمة بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحيرة والدكتورة هالة شعراوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بدمنهور والشيخ السيد مصطفى
من مديرية الأوقاف و مصطفى عيسى مسئول الإعلام بإدارة تنظيم الاسرة

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (1)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (4)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (6)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (7)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (8)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة (9)
حملات تنظيم الأسرة بالبحيرة

 

 


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