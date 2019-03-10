صور.. تعليم كفر الشيخ: 2480 مرشحا أدوا الاختبارات الوظائف القيادية

توافد المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ على مركز التطوير التكنولوجي لأداء الاختبارات الإلكترونية بنظام " أون لاين "، اليوم الأحد ، التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتابعت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح ، لليوم السادس للاختبارات الإلكترونية،ب3 قاعات خصصتهم وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجي،لأداء الاختبارات ، وسط تواجد أمني مكثف.
بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهناء شهاب ، وكيل المديرية ،والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ،و وائل الحداد،مدير مركز التطوير التكنولوجي،و غادة النحاس،مدير إدارة المتابعة،و وليد العطار،مدير مركز الإختبارات، والدكتورة داليا محيي ، مدير اللامركزية.
وقد أدى الاختبارات الإلكترونية اليوم 600 مرشحاً من المرشحين لشغل الوظائف القيادية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وسبق أن أدى 1880 مرشحاً الاختبارات الإلكترونية خلال الأيام الخمس الماضية ، ليكون عدد من أدى الاختبارات لليوم 2480 مرشحاً.
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة ، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الاختبارات مستمرة في الفترة المسائي ، وسينتهي أداء المرشحين للاختبارات الالكترونية بعد غد الثلاثاء المقبل .
وأكدت وكيل الوزارة ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ، تتلق التظلمات من المرشحين من كافة المراكز والمدن والقرى ، وعقب الانتهاء من البت في الشكاوى سيتم اعلان المرشحين بنتائج تظلمهم .
و ذى ذات السياق كرم عبد الرحيم شاش المنسق التنفيذي لبرنامج المعلمون ُولاً على مستوى الجمهورية ،الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، لما بذلته في برنامج المعلمون أولاً بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين ،رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين ، والدكتور أحمد حشيش ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب ،والدكتور وائل أغا،مدير إدارة التدريب،و منسق قطاع الساحل ، وعلي عبدالفتاح منسق البرنامج بكفر الشيخ.
تكريم وكيل تعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
متابعة الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ
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