صور.. تعليم كفر الشيخ: 2480 مرشحا أدوا الاختبارات الوظائف القيادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ على مركز التطوير التكنولوجي لأداء الاختبارات الإلكترونية بنظام " أون لاين "، اليوم الأحد ، التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتابعت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح ، لليوم السادس للاختبارات الإلكترونية،ب3 قاعات خصصتهم وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجي،لأداء الاختبارات ، وسط تواجد أمني مكثف.

بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهناء شهاب ، وكيل المديرية ،والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ،و وائل الحداد،مدير مركز التطوير التكنولوجي،و غادة النحاس،مدير إدارة المتابعة،و وليد العطار،مدير مركز الإختبارات، والدكتورة داليا محيي ، مدير اللامركزية.

وقد أدى الاختبارات الإلكترونية اليوم 600 مرشحاً من المرشحين لشغل الوظائف القيادية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وسبق أن أدى 1880 مرشحاً الاختبارات الإلكترونية خلال الأيام الخمس الماضية ، ليكون عدد من أدى الاختبارات لليوم 2480 مرشحاً.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة ، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الاختبارات مستمرة في الفترة المسائي ، وسينتهي أداء المرشحين للاختبارات الالكترونية بعد غد الثلاثاء المقبل .

وأكدت وكيل الوزارة ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ، تتلق التظلمات من المرشحين من كافة المراكز والمدن والقرى ، وعقب الانتهاء من البت في الشكاوى سيتم اعلان المرشحين بنتائج تظلمهم .

و ذى ذات السياق كرم عبد الرحيم شاش المنسق التنفيذي لبرنامج المعلمون ُولاً على مستوى الجمهورية ،الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، لما بذلته في برنامج المعلمون أولاً بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين ،رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين ، والدكتور أحمد حشيش ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب ،والدكتور وائل أغا،مدير إدارة التدريب،و منسق قطاع الساحل ، وعلي عبدالفتاح منسق البرنامج بكفر الشيخ.