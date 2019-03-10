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صور.. المستشفى العائم تصل الأقصر وتفحص 870 طفلا وتستمر حتى 13مارس الجارى

الأحد، 10 مارس 2019 12:07 م
صور.. المستشفى العائم تصل الأقصر وتفحص 870 طفلا وتستمر حتى 13مارس الجارى المستشفى العائم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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وصلت المستشفى العائم المتنقلة المجهزة بجميع التجهيزات المطلوبة للأطفال لكورنيش محافظة الأقصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتشجيع ودعم المبادرات المجتمعية لتوفير الخدمة الصحية للبسطاء والمواطنين مجانا، وتستمر فى خدمة الأهالى حتى 13 مارس الجارى بالكشف على الأطفال وصرف العلاج المجانى لهم فى 12 تخصصا.

 

وتنظم القافلة تخصصات الأطفال الآتية (عامة - جلدية - رمد - اسنان - حساسية ومناعة - تغذية -قلب - عظام - أنف وأذن - سكر وغدد - أشعة -سمعيات)، حيث وصل عدد الحالات التى تم توقيع الكشف عليها من القافلة أكثر من 870 حالة.

 

وقال خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بالأقصر، إن القافلة تشمل الكشف على الأطفال من سن يوم حتى 12 سنة، وذلك بمرسى متحف التحنيط بمدينة الأقصر، وتتحمل المستشفى العائم جميع الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاج والكشف على الأطفال، وبالنسبة فقط لأمهات الأطفال الحاضرين لإجراء الكشوف لأطفالهم، سوف يتم إجراء الكشف عليهم (ماموجرام) للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

 

 

 

مستشفي الخير العائمة تصل الأقصر وتفحص 870 حالة وتستمر حتي 13 مارس الجاري (2)

توافد الأهالى لفحص أبناؤهم فى القافلة العائمة بالأقصر

مستشفي الخير العائمة تصل الأقصر وتفحص 870 حالة وتستمر حتي 13 مارس الجاري (3)

جانب من توافد الأهالى للإطمئنان على أطفالهم بالمستشفى العائم

مستشفي الخير العائمة تصل الأقصر وتفحص 870 حالة وتستمر حتي 13 مارس الجاري (4)

المستشفى تفحص 870 طفلا حتى الآن بكورنيش الأقصر

 

 

 

 

مستشفي الخير العائمة تصل الأقصر وتفحص 870 حالة وتستمر حتي 13 مارس الجاري (8)

جانب من التوافد على المستشفى العائم بكورنيش الأقصر

مستشفي الخير العائمة تصل الأقصر وتفحص 870 حالة وتستمر حتي 13 مارس الجاري (9)

الأهالى خلال التقدم لفحص أطفالهم بالقافلة

 


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