صور.. المستشفى العائم تصل الأقصر وتفحص 870 طفلا وتستمر حتى 13مارس الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

وصلت المستشفى العائم المتنقلة المجهزة بجميع التجهيزات المطلوبة للأطفال لكورنيش محافظة الأقصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتشجيع ودعم المبادرات المجتمعية لتوفير الخدمة الصحية للبسطاء والمواطنين مجانا، وتستمر فى خدمة الأهالى حتى 13 مارس الجارى بالكشف على الأطفال وصرف العلاج المجانى لهم فى 12 تخصصا.

وتنظم القافلة تخصصات الأطفال الآتية (عامة - جلدية - رمد - اسنان - حساسية ومناعة - تغذية -قلب - عظام - أنف وأذن - سكر وغدد - أشعة -سمعيات)، حيث وصل عدد الحالات التى تم توقيع الكشف عليها من القافلة أكثر من 870 حالة.

وقال خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بالأقصر، إن القافلة تشمل الكشف على الأطفال من سن يوم حتى 12 سنة، وذلك بمرسى متحف التحنيط بمدينة الأقصر، وتتحمل المستشفى العائم جميع الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والعلاج والكشف على الأطفال، وبالنسبة فقط لأمهات الأطفال الحاضرين لإجراء الكشوف لأطفالهم، سوف يتم إجراء الكشف عليهم (ماموجرام) للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

توافد الأهالى لفحص أبناؤهم فى القافلة العائمة بالأقصر

جانب من توافد الأهالى للإطمئنان على أطفالهم بالمستشفى العائم

المستشفى تفحص 870 طفلا حتى الآن بكورنيش الأقصر

جانب من التوافد على المستشفى العائم بكورنيش الأقصر