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صور.. افتتاح معرض "هى والحداثة" للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك

الأحد، 10 مارس 2019 09:44 م
صور.. افتتاح معرض "هى والحداثة" للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك جانب من الحضور بمعرض الدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك
كتبت - منى فهمى
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افتتح اليوم الأحد الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض الفنانة داليا محمد يحيى عبد الحفيظ محمد مكاوى، المدرس المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، بعنوان "هى والحداثة" بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يحيى عبده، العميد السابق للكلية، والأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومهتمين بالحركة الفنية.

أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (3)
أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد. وفكرة المعرض تدور حول الإنسان، وما يطرأ حوله من تغيرات وتطورات، وتكيّف الانسان معها، وعبّرت الفنانة الدكتورة داليا مكاوى عن حالات الشعور الإنسانى الناتج عن تلك التغيرات والتطورات، التى تحدث نتيجة التطور التكنولوجى السريع، فالآلة أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة.

أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (2)
أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 

والفنانة الدكتورة داليا مكاوى بكالوريوس فنون جميلة قسم جرافيك شعبة التصميم المطبوع جامعة حلوان دفعة 2009، حاصلة على المركز الثانى بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، تم تعيينها معيدة بكلية الفنون الجميلة بقسم الجرافيك عام 2011، حاصلة على الماجستير عام 2014، وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية، مثل معرض أوائل خريجى طلبة فنون جميلة 2010، ومعرض "اللقطة الواحدة" بسفارة النمسا 2011، ومعرض أعضاء هيئة التدريس بقسم الجرافيك 2012، ومعرض فن الجرافيك المعاصر لأعضاء هيئة التدريس بقسم الجرافيك 2015، كما حصلت على العديد من الجوائز، مثل جائزة الحفر فى معرض الطلائع الـ 50 لمحبى الفنون الجميلة.

جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
عمل فنى بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (2)
عمل فنى بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (1)
أعمال فنية بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
عمل فنى بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك (1)
عمل فنى بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك 
 
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك
جانب من الحضور بمعرض هى والحداثة للدكتورة داليا مكاوى بفنون جميلة الزمالك

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