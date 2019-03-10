video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أول مدينة ذكية بالصعيد تضم مساجد وكنائس وخدمات تعليمية وترفيهية بأسيوط

الأحد، 10 مارس 2019 07:44 م
صور.. أول مدينة ذكية بالصعيد تضم مساجد وكنائس وخدمات تعليمية وترفيهية بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

أشهر قليلة ويتحقق الحلم الذى ظل يراود أهالى محافظة أسيوط عدة سنوات فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالهضبة الغربية يساهم فى حل مشاكل الإسكان ويحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية؛ إذ يسابق المهندسون والعاملون الزمن لإنجاز مشروع مدينة ناصر الجديدة ومحور طريق الهضبة، وهى أولى مدن الجيل الربع فى صعيد مصر، والتى تخلد ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التى أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بها ووجه بسرعة الانتهاء منها، لتساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

"اليوم السابع" قضى يوما كاملا داخل مدينة ناصر الجديدة والتى تقام على مساحة 6 آلاف فدان، وتشبه إلى حد كبير العاصمة الإدارية، لرصد ما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى عمارات سكن مصر 80% والإسكان الاجتماعى 72%، لتكون بارقة أمل جديدة للحد من زيادة أسعار العقارات والأراضى السكنية والتى تجاوزت ملايين الجنيهات، إذ تستعد المدينة لاستقبال أول أسرة لإقامة بها فى يونيو 2020.

40886-مدينة-ناصر-بأسيوط-(5)
 

 

42416-مدينة-ناصر-بأسيوط-(2)
 

 

42849-مدينة-ناصر-بأسيوط-(1)
 

 

42991-مدينة-ناصر-بأسيوط-(3)
 

 

45981-مدينة-ناصر-بأسيوط-(6)
 

 

48393-مدينة-ناصر-بأسيوط-(4)
 

 

65893-مدينة-ناصر-بأسيوط-(7)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..محافظ أسيوط ومدير الأمن يشهدان انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الفتح

اخبار مصر

اسيوط

مجمع عمرانى

رؤيه مصر 2030




لا تفوتك
صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة