صور.. أول مدينة ذكية بالصعيد تضم مساجد وكنائس وخدمات تعليمية وترفيهية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أشهر قليلة ويتحقق الحلم الذى ظل يراود أهالى محافظة أسيوط عدة سنوات فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالهضبة الغربية يساهم فى حل مشاكل الإسكان ويحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية؛ إذ يسابق المهندسون والعاملون الزمن لإنجاز مشروع مدينة ناصر الجديدة ومحور طريق الهضبة، وهى أولى مدن الجيل الربع فى صعيد مصر، والتى تخلد ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التى أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بها ووجه بسرعة الانتهاء منها، لتساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

"اليوم السابع" قضى يوما كاملا داخل مدينة ناصر الجديدة والتى تقام على مساحة 6 آلاف فدان، وتشبه إلى حد كبير العاصمة الإدارية، لرصد ما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى عمارات سكن مصر 80% والإسكان الاجتماعى 72%، لتكون بارقة أمل جديدة للحد من زيادة أسعار العقارات والأراضى السكنية والتى تجاوزت ملايين الجنيهات، إذ تستعد المدينة لاستقبال أول أسرة لإقامة بها فى يونيو 2020.



























