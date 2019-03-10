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"شياطين المخدرات".. قصة عاطلان صنعا "الاستروكس" وباعوه لعملائهما ببولاق

الأحد، 10 مارس 2019 07:41 ص
"شياطين المخدرات".. قصة عاطلان صنعا "الاستروكس" وباعوه لعملائهما ببولاق تصنيع الاستروكس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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لم يرهقا أنفسهما بالسعى نحو الرزق الحلال، وقررا اتخاذ أقصر الطرق للثراء السريع، رغم ما به من مخاطر، ولم يبالوا بالأسر التى ستهدم من وراء تجارتهما، ولا الشباب الذى سيضيع عمرهم هباء، وصنعا وتاجرا فى مخدر "الاستروكس".

بدأ كلا من "م.ن" 26 عاما وصديقه "ع.إ" 24 عاما، فى صناعة مخدر "الاستروكس" بمنزل أحدهم بمنطقة بولاق الدكرور، مستخدمين مادة "الكيتامين" ومواد كيميائية أخرى ونبات "البردقوش" فى صناعة المخدر.

عبأ المتهمان منتجاتهم السامة داخل أكياس بلاستيكية بكميات متناسبة، ووضعا تسعيرة خاصة للمخدر، وبدأو فى ترويجه على شباب المنطقة الذين جرفهم السيل نحو طريق الإدمان، والتقطهم المتهمين واتخذوهم سبيل ترويج بضاعتهم.

بدأت التجارة التى مارسها المتهمين فى الاتساع وبدأت الأموال تتدفق عليهم، ولكن رائحة تجارتهم المسمومة لم تكن ببعيدة عن أعين الأمن الذى رصد نشاطهما وأعد العدة للإنقضاض عليهما.

بعد اكتمال التحريات وتوفر المعلومات التى تدين المتهمين أصدرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وخرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق وتمكنت من ضبطهم.

ضبط بحوزة المتهمين 15 كيلو جرام من مخدر الأستروكس-  50 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة فى التصنيع، وطبنجة وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، 2 ميزان حساس، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى تجارة المخدرات وصناعتها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين والتحفظ على المواد المضبوطة بحوزتهما، وعرض المواد المخدرة على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.


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