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شاهد.. العميدان أحمد ومحمود الغنام يستعرضان بطولات العملية الشاملة سيناء 2018

الأحد، 10 مارس 2019 01:18 م
شاهد.. العميدان أحمد ومحمود الغنام يستعرضان بطولات العملية الشاملة سيناء 2018 التوأمان العميدين أحمد ومحمود الغنام عن العملية الشاملة سيناء 2018
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، استعراض البطلين التوأمين، العميد أركان حرب محمود الغنام، وشقيقه العميد أركان حرب، أحمد الغنام، بطولات العملية الشاملة سيناء  2018.

وتحدث التوأمين عن العملية الشاملة 2018، وما تم تنفيذه، حيث أكد أنه تم التنفيذ  والتخطيط بكل إصرار وعزيمة وقوة فى التوقيت والمكان المحدد، ولم يتم ترك شبر فى وسط سيناء إلا بعد ما طهرنا من العناصر الإرهابية والتكفيرية ومستمرون فى تأمين بلدنا العزيزة مصر.

وأوضح العميد أحمد الغنام، أن الإرهاب لا ينتهى وموجود فى كل دول العالم ولكن بصور مختلفة، مضيفًا:  تم الانتهاء من السيطرة على الأرض.. أرضنا فى حضننا.. ولن ننسى شهدائنا".

وهتفا التوأمان: "عاشت مصر مصرنا وقواتنا المسلحة تتصدى ليعيش الشعب المصرى حر"، وفى ختام عرضهما، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مصافحتهما.


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