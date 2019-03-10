سفير مصر بإثيوبيا : إعلان أسماء المصريين ضحايا الطائرة المنكوبة غداً

كتب - أحمد سامح

قال أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، سيعلن غدا عن أسماء الضحايا المصريين ، ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة التى سقطت اليوم الأحد ، وتم تشكيل غرفة عمليات من السفارة للتعامل مع الجانب الإثيوبي وإنهاء الإجراءات اللازمة .

وأضاف عبدالخالق، أنه بعد ساعة ونصف من إقلاع الطائرة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي سقوط الطائرة، مشيرا إلي أن هناك 6 ضحايا من المصريين، وتم الحصول على البيانات وفقا للأعراف القنصلية للحوادث المماثلة.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه ينتظرغدا الإعلان عن أسماء الضحايا، وتم تشكيل غرفة عمليات من السفارة المصرية للتعامل مع الجانب الإثيوبي وإنهاء الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة ذات تربة طينية، وذلك وفقا لما أفادت به شركة الطيران الإثيوبية.

وأشار سفير مصر ، إلي أن الجانب الإثيوبي أفاد بأنه من المستحيل التكهن بأسباب الحادث، موضحا أن المعلومة المؤكدة هي أن الطيار طلب العودة إلي المطار بعد 7 دقائق من الإقلاع.

تجدر الاشارة الى أن 157 شخصا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.