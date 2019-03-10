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الأحد، 10 مارس 2019 12:28 م
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سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2019

الأحد، 10 مارس 2019 10:48 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم، الأحد 10-3-2019، استقرار حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

واستقر سعر الدولار، وسجل ثباتاً فى سعره فى عدد من البنوك، ثابتا عند سعر 17.4 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.51 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.4  جنيه للشراء

17.5  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.4 جنيه للشراء

17.5  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39  جنيه للشراء

17.49  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع


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