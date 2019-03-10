video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رسالة للقومى للطفولة والأمومة.. طفل يشرب سجائر ويحمل سلاحا داخل ميكروباص

الأحد، 10 مارس 2019 11:40 ص
رسالة للقومى للطفولة والأمومة.. طفل يشرب سجائر ويحمل سلاحا داخل ميكروباص طفل يشرب سجائر
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

تهدد أساليب التربية غير السوية للأطفال بفساد نشأتهم وخلق أشخاص غير نافعين لأنفسهم وللمجتمع، ويكون هذا بسبب سوء اهتمام الأسرة بالطفل، أو تعمد الآباء لتوجيه أبنائهم للقيام بسلوكيات غير أخلاقية ولا تتناسب مع أعمارهم، إضافة إلى الدفع بالأطفال للعمل المبكر، الأمر الذى يعد تجاوزا كبيرا فى حقوق الطفل.

 

 

انتشار السلوكيات والعادات الخاطئة بين أفراد المجتمع يكون أساسه انطلاقا من تلك المرحلة التى يربى فيها النشىء، وهو ما انعكس فى مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لطفل لا يتعدى عمره الـ3 سنوات داخل ميكروباص، حيث كان الطفل برفقة والده الذى يعمل على السيارة الأجرة، إلا أن الوالد أجرم فى حق ابنه بتشجيعه على شرب السجائر والدخول فى مشاجرة مع أحد زملائه من السائقين، والأخطر من ذلك أن الأب شجع الطفل على إشهار سلاح أبيض فى وجه الرجل الذى كان يتحدث معه.

 

السلوكيات الخطيرة التى دفع لها هذا الأب ابنه الصغير للقيام به من شرب سجائر وحمل للسلاح الأبيض، يمهد لتكوين شخصية غير سوية تمثل خطرا على نفسها وعلى المجتمع، الأمر الذى يجب أن يلفت انتباه المجالس والهيئات المختصة بهذا الأمر وعلى رأسها المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى عليه كبير دور لرصد هذه المظاهر غير المقبولة حتى لا تنتشر بشكل أوسع وتصبح ظاهرة خطرة على المجتمع.

 

1
طفل يشرب سجائر فى ميكروباص

 

2
طفل يشرب سجائر داخل ميكروباص

 

3
طفل يحمل سلاح أبيض

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير سنوى عن الأطفال فى مصر أبرز مهام "القومى للطفولة".. تعرف على التفاصيل

"القومى للطفولة" يناقش إطلاق مبادرة وطنية لتمكين الفتيات فى مصر

مشروع قانون "القومى للطفولة والأمومة" أمام البرلمان قريبا.. تشكيل المجلس يخلو من الوزراء منذ 31 عاما ويضم 15 يعينهم الرئيس بعد ترشيح وموافقة مجلس النواب.. عقد اجتماع كل شهرين وفصل كل من يتغيب ثلاثة اجتماعات

"تضامن البرلمان" توافق على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

طفل يشرب سجائر

طفل يشهر سلاح ابيض

طفل يحمل سلاح ابيض

المجلس القومى للطفولة والامومة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة