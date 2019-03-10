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الأحد، 10 مارس 2019 12:08 ص
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"رجال الأعمال" تناقش الاشترطات الدولية لتمويل الصناعات الصغيرة

الأحد، 10 مارس 2019 12:00 ص
"رجال الأعمال" تناقش الاشترطات الدولية لتمويل الصناعات الصغيرة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب - هانى الحوتى
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأحد ندوة عن الدور الإيجابي الذى يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم به فى منظومة إدارة المخلفات وآثارها على التنمية الاقتصادية.
 
وقال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الندوة تعقد بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق ووممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية –EBRD وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
 
وأوضح الشافعي، أن الندوة ستناقش الشروط الواجب توافرها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالية بالاضافة إلى الدور الذى تمكن أن تلعبه المشاريع والصناعات الصغيرة فى إدارة المخلفات، وآثر ذلك علي التنمية الاقتصادية.
 
 
 

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