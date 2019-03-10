video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز برج العرب الجديدة : تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة للنقل الداخلى بالمدينة

الأحد، 10 مارس 2019 10:27 ص
رئيس جهاز برج العرب الجديدة : تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة للنقل الداخلى بالمدينة المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة،  تشغيل 5 أتوبيسات مكيفة، تم شراؤها من حساب مجلس الأمناء، للعمل ضمن منظومة النقل الداخلى بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.
 
وأوضح المهندس عصام بدوى، فى تصريحات صحفية، أنه تم استخراج التراخيص اللازمة، والتأمين على الأتوبيسات، واختيار السائقين وتوقيع العقود معهم بنظام الإثابة الشهرية من مجلس الأمناء، وتم تحديد خطوط السير بالتنسيق مع المواطنين لخدمة جميع أحياء المدينة، وربطها بالموقف الإقليمى، مشيراً إلى أن منظومة النقل الداخلى حازت على رضا المواطنين سواءً من قاطني المدينة أوزائريها، والذين قاموا بتوجيه الشكر لقيادات الهيئة، والعاملين بالجهاز، ومجلس الأمناء.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه سبق إجراء قرعة علنية لاختيار 100 سيارة تاكسي، و100 سيارة فان (7 راكب)، بعد موافقة محافظ الإسكندرية على إصدار تراخيص لها للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، طبقاً لطلب الجهاز، وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لدعم الفائزين في حالة طلبهم، وذلك لضمان نجاح المشروع، وتشغيل المنظومة، والحد من استخدام التوك توك بالمدينة.
 
 

إضافة تعليق

اخبار وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه برج العرب الجديده




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة