video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري لملابس الطلاب

الأحد، 10 مارس 2019 06:14 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري لملابس الطلاب افتتاح المعرض
كفر الشيخ- محمد سليمان
إضافة تعليق

افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب، والذي تنظمة الإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بالتعاون مع كلية التجارة برعاية ودعم رئيس الجامعة، ويستمر حتى 19 مارس الحالى.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس للطالبات والطلاب، مؤكداً أن المعرض يأتي في إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعى وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، معبراً عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض مشيدا بجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى بالباحثين المصريين باليابان

كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

معرض خيري

ملابس

كلية التجارة دعم




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة