رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعرض الخيري لملابس الطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب، والذي تنظمة الإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بالتعاون مع كلية التجارة برعاية ودعم رئيس الجامعة، ويستمر حتى 19 مارس الحالى.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس للطالبات والطلاب، مؤكداً أن المعرض يأتي في إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعى وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، معبراً عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض مشيدا بجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض .