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رئيس الوزراء الهندى يحذر من وصفهم بالقوات الإرهابية بباكستان

الأحد، 10 مارس 2019 11:05 ص
رئيس الوزراء الهندى يحذر من وصفهم بالقوات الإرهابية بباكستان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
نيودلهى(أ ش أ)
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وجه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفهم بـ "القوات الإرهابية" التى تستهدف الهند قائلا " لقد طفح الكيل .. لا يمكن أن نستمر فى المعاناة للأبد" .

جاء ذلك فى خطاب له - حسب ما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية على موقعها الإلكترونى - تعليقا على حادثى بولواما وأورى، الذين وقعا فى إقليم كشمير المُتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وقال مودى أن الدور الذى تضطلع به القوات الأمنية مثل قوات الأمن الصناعى المركزية، تكتسب أهمية كبيرة عندما تواجه البلاد جارا "عدائيا"، موضحا أن معاناة بلاده لا يمكن أن تستمر للأبد .

يذكر أن وتيرة التوتر تصاعدت بين نيودلهى وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضى الباكستانية الثلاثاء الماضى، فيما قال مسئولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية الأربعاء الماضى عبر خط المراقبة الحدودى بين البلدين.

 


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