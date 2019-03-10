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رئيس المجلس التصديرى: الحكومة مهتمة بالقطاع وعقدت 12 اجتماعاً للتطوير

الأحد، 10 مارس 2019 11:02 م
رئيس المجلس التصديرى: الحكومة مهتمة بالقطاع وعقدت 12 اجتماعاً للتطوير برنامج المواجهة
كتب عامر مصطفى
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أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الدولة مهتمة بقطاع التصدير، موضحاً أن القطاع يؤثر تأثير مباشر فى الاقتصاد المصرى.

 
وأضاف أبو المكارم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر فضائية اكسترا نيوز، إن القطاع يُصدر للخارج بحوالى 25 مليار دولار العام الماضى، وهو مرشح للزيادة خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أن القطاع يريد زيادة المبلغ ليصل إلى 55 مليار دولار، وذلك من خلال خطط موضوعة.
 
وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الدكتور مصطفى مدبولى ،  رئيس الوزراء لديه اهتمام كبير بالقطاع، وعقد 12 اجتماع مع المجالس التصديرية، استمع خلالها لكل الطلبات، وكيفية زيادة حجم الصادرات، ومناقشة كافة المحاور، وكذلك معالجة عجز الميزان التجارى.

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