حداد يشعل النيران بمخزن أخشاب لخلافات على الجيرة بطوخ

القليوبيه - نيفين طه

أضرم حداد النيران بمخزن أخشاب ملك مزارع بدائرة مركز طوخ، انتقاما منه بسب نشوب مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطه طوخ، من عمليات النجده بنشوب حريق بمخزن أخشاب بناحية أجهور الكبرى – دائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

حيث تبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب المستخدمة فى أعمال الشدات الخرسانية "20 عرق خشب" والمشونة داخل مخزن على مساحة 100 متر محاط بسور خارجى غير مسقوف ملك المدعو "اشرف. ش" 47 سنة، مزارع ومقيم أجهور الكبرى – دائرة المركز، وأتت النيران عليهم.

بالفحص تبين قيام المدعو"طارق. م" 23 سنة، حداد ومقيم ذات الناحية بإشعال النيران بالمخزن وإحداث الحريق المشار إليه، على إثر حدوث مشاجرة بينه وبين "اشرف.ش" مالك المخزن والدته المدعوة "فاطمة.م" 46 سنة، مصابة "كدمات متفرقة بالجسم".

بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين نتيجة لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.

فى وقت لاحق قام الأول بالتوجه لمخزن الأخشاب الخاص بالثالث وإشعال النيران بكمية من الأخشاب المشار إليها.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاماً من الطرف الثانى.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، وتولت النيابة التحقيق.