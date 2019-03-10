جنايات الإسكندرية تقضى بإحالة أوراق سائق المفتى لقتله شخص فى مشاجرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل رئيس المحكمة إحالة أوراق المتهم " ع . ن . ع " سائق ميكروباص إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لقتله المجنى عليه " ى . ح . ى" صدر القرار بعضوية كل من المستشار بهجات عبد اللطيف بهجات، والمستشار طارق محمود، والمستشار عبد المعطى هاشم روحى، وأمانة سر عمرو زكى.

تعود القضية المقيدة برقم 26572 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان وفاة شخص فى مشاجرة بدائرة القسم.

كانت تحريات قسم شرطة الرمل ثان توصلت قيام مشاجرة بين المتهم "ع. ن. ع" سائق والمجنى عليه "ى . ح. ى" سائق وقام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة قرن غزال عدة طعنات واستولى على هاتفه وفر هاربا وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وحددت جلسة 3 أبريل للنطق بالحكم.