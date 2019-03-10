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توقيع الكشف الطبى على 688 ألف مواطن بمبادرة (100 مليون صحة) بالمنيا

الأحد، 10 مارس 2019 01:48 م
توقيع الكشف الطبى على 688 ألف مواطن بمبادرة (100 مليون صحة) بالمنيا حملة 100 مليون صحة بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ 89 ألف و684 مواطناً خلال اليوم التاسع لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (100مليون صحة) ، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ، ليصل بذلك إجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف عليها منذ بدء أعمال المبادرة بالمحافظة إلى 688 ألف و334 حالة بنسبة 135% من المستهدف اليومى للمحافظة.

أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبى مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتى تعد من أكبر المبادرات العالمية التى تستهدف ملايين المواطنين .

كما كلف المحافظ مسئولى الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة فى المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دورى للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكداً أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

يذكر أن، المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.

اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا (1)
اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا

 

اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا (2)
اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا

 

اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا (3)
اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا

 

اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا (4)
اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا

 

اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا (5)
اقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالمنيا

 


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