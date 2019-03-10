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تنفيذ 1215 حكما متنوعا وضبط 106 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 10 مارس 2019 12:54 ص
تنفيذ 1215 حكما متنوعا وضبط 106 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية سجن -أررشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1215 حكمًا متنوعًا منها 845 حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و279 حكم غرامات و46 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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