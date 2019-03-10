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تفاصيل مبادرة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة بـ9 محافظات × 13 معلومة

الأحد، 10 مارس 2019 05:00 ص
تفاصيل مبادرة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة بـ9 محافظات × 13 معلومة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى" فى 9 محافظات.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول آليات تنفيذ مبادرة حقك تنظمى للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

1- المبادرة يطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة اليوم الأحد فى 9 محافظات تحت شعار حقك تنظمى.

2- توفر المبادرة جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات.

3- المبادرة تشمل محافظات الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية.

4- المبادرة تهدف لتعزيز قدرة الأزواج والأفراد على ممارسة حقهم الأساسى فى إقرار حرية عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين إنجاب كل طفل.

5- تهتم المبادرة بزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله، وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.

6 - سيتم تطبيق المبادرة فى القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة.

7- يستفيد من المبادرة المراهقون والشباب والأزواج، والسيدات فى سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثاً ويرغبن فى المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال فى مراحل العمر المختلفة.

8- تنظم المبادرة حملات توعية تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.

9- سيتم تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار "كلام رجالة"، ولقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار "خمسة لصحتك"، ولقاءات للحموات تحت شعار "حماتى حياتى"، ولقاءات للسيدات العاملات فى سن الإنجاب تحت شعار "نظمتي!".

10- تعقد لقاءات للشباب تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالإضافة لتنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة ثقافية فى قصور الثقافة، ومراكز الشباب.

11- سيتم توعية الفئات المجتمعية المختلفة حول مخاطر الحمل المتكرر، والمتقارب، والمبكر، والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

12- سيتم صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة، عبر عيادات ثابتة، ومتنقلة، وفى المراكز الحضرية، والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

13- تستعين المبادرة بأخصائيى نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.


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