تعليم الإسكندرية يستهدف تدريب 120 مدربا على دليل معلم الصف الأول الابتدائى

قال مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم أن مشروع التعلم فى الصفوف الأولى بتعليم الإسكندرية بقيادة صباح سمري مدير إدارة التعليم الابتدائي ومسئول التعلم بالصفوف الأولى استهدف اليوم تدريب 120 مدربًـا في تخصص اللغة العربية على دليل معلم الصف الأول الابتدائي

و أشار فى تصريحات صحفية إلى أنه تم تدريبهم على أنواع الذكاءات المختلفة ومستويات بلوم ونظرية ماسلو والمهارات الحياتية وتفعيلها داخل كتاب التلميذ وعمل ورش عمل لتحليل المقرر الدراسي وفق المعايير التي تم تدريبهم عليها .

من جانبة أكد محمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مجموعة برامج في إطار التنمية المهنية للمعلمين بالمحافظة لرفع الكفاءة و الارتقاء بمستوى الأداء .

من جهه أخرى حرص مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم على متابعة غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، وذلك في إطار التعاون بين التعليم الفني بالإسكندرية ومشروع المدارس اليابانية قام بعض طلاب التعليم الفني ومعلميهم بمشاركة أطفال اليابانية عمليات غرس 32 شجرة مثمرة.