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تعرف على خطة الحكومة لتحفيز الصادرات المصرية × 7 معلومات

الأحد، 10 مارس 2019 03:30 ص
تعرف على خطة الحكومة لتحفيز الصادرات المصرية × 7 معلومات مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على
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تضمنت الاجتماعات الأخيرة لرئاسة الوزراء، خطة الحكومة بشأن آليات العمل لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما جاء بهذه الخطة المشتركة بين وزارت المالية، والتجارة والصناعة:

 

- أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى.

 

- اعتمد على تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى.

 

- العمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليًا، لتصل إلى 55 مليار دولار.

 

- زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة.

 

- رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات وزيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

 

- خفض نسب البطالة، والعمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

 

- تطوير منظومة النقل اللوجيستى للصادرات المصرية من خلال توفير خدمات وحلول مبتكرة وسريعة لنقل الشحنات التصديرية للأسواق العالمية.


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