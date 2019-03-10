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الأحد، 10 مارس 2019 03:27 م
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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط البنك الوطنى

الأحد، 10 مارس 2019 03:07 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط البنك الوطنى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسراً عدد 3.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.84 نقطة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 371 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 16.26% بضغوط هبوط بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.42%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 5.27% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.
 

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