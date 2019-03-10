تحطم طائرة في كولومبيا ومقتل 12 شخص

قال مصدر بالشرطة الكولومبية اليوم السبت إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في تحطم طائرة في إقليم ميتا في كولومبيا.

وأكدت إدارة الطيران المدني في بيان عدم وجود ناجين في الحادث الذي وقع بعد أن أرسلت الطائرة وهي من طراز دي سي-3 إشارة استغاثة عند الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي لكنها قالت إنها تعمل لتحديد هوية الضحايا وأعدادهم.

وقالت الإدارة إن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد.

وتحطمت الطائرة في منتصف الرحلة تقريبا أثناء تحليقها فوق بلدية سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا