تحصين 480 ألف رأس ماشية لمواجهة مرض الحمى القلاعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتورحسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة مرض الحمى القلاعية بجميع مراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه تم تنظيم قوافل بيطرية بشكل دورى لتحصين الحيوانات وفقا لخطة متكاملة داخل الأماكن المستهدفة خاصة الأماكن النائية وأسواق المواشى بالقرى والمراكز المختلفة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أنه تم تحصين 480 ألف رأس ماشية خلال الفترة الماضية، وذلك لمواجهة الأمراض المتوطنه مثل الحمى القلاعية والجلد العقدى.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أى بؤر يشتبه بوجود إصابات بها لتحصين الحيوانات بها لمكافحة العدوى ومنع انتشارها مع أخذ عينات من المواشى النافقة لتحليلها فى المعامل المركزية لمعرفة أسباب نفوقها.