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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ23 أبريل

الأحد، 10 مارس 2019 01:06 م
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ23 أبريل المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس ـ محمد العاصى ـ تصوير كريم عبد العزيز
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
 
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