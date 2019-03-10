بعد واقعة تسريب غاز الكلور .. مسابقة فى إجراءات السلامة المهنية بشركة مياه الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنطلق غدا بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، "مسابقة السلامة والصحة والمهنية"، التى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمشاركة 17 شركة تابعة .

وتهدف المسابقة إلى تقييم وتنمية مهارات التعامل بالأماكن المغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، علاوة على تنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع أى خلل أو تسربات ناتجين عن تشغيل منظومة الكلور .

وتشهد محطة المنشية 2 للمرة الثالثة على التوالى تدشين المرحلة النهائية من مسابقة تقييم أداء العاملين بالسلامة والصحة المهنية، برعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبمتابعة المهندس أحمد جابر شحاتة رئيسى مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، وبحضور الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واللواء على هريدى رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء .

وتهدف المسابقة التى تنظمها الشركة القابضة للعام الخامس على التوالى إلى رفع مستوى أداء العاملين فى التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة وإتباع إجراءات السلامة فى الأماكن ذات الخطورة والسيطرة على الأزمة فى أقل وقت ممكن لتجنب كافة المخاطر التى تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء.