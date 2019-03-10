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بريطانيا تسحب الجنسية من فتاتين لانضمامهما لـ "داعش"

الأحد، 10 مارس 2019 09:06 ص
بريطانيا تسحب الجنسية من فتاتين لانضمامهما لـ "داعش" إرهابيات داعش ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)
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سحبت بريطانيا الجنسية من فتاتين بريطانيين لانضمامها إلى تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا ؛ وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت طلبا من شاميما بيجوم - المتزوجة من أحد عناصر التنظيم - بعد أن أبدت رغبتها فى العودة إلى بلادها.

وذكرت قناة سكاى نيوز عربية اليوم الأحد، أن ريما إقبال وشقيقتها زارا - لديهما خمسة أولاد- قد جردتا من جنسيتهما البريطانية.

كانت ريما وشقيقتها زارا قد تزوجتا من شخصين بتنظيم داعش الإرهابى، وعلى علاقة بخلية إرهابية مرتبطة بقتل الرهائن الغربيين فى سوريا، وقد خرجتا مؤخرا من آخر معقل للتنظيم الداعشى شرقى سوريا.

يشار إلى أن شاميما بيجوم تركت بريطانيا قبل 4 أعوام، وتزوجت من أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى .

 


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