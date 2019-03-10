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الأحد، 10 مارس 2019 04:05 م
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انفجار حافلة ركاب وسط العاصمة السويدية وإصابة سائقها

الأحد، 10 مارس 2019 03:38 م
انفجار حافلة ركاب وسط العاصمة السويدية وإصابة سائقها انفجار
رويترز
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انفجرت حافلة ركاب فى وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة سائق.

وبددت الشرطة مخاوف أولية من احتمال أن الانفجار نجم عن هجوم. وقالت إنها تشتبه فى أن الحافلة التى تدار بالغاز انفجرت بعد ارتطامها بحواجز ارتفاع داخل نفق. ولم يكن هناك ركاب على متن الحافلة وقت وقوع الانفجار لأنها لم تكن فى الخدمة فى ذلك الوقت.

وصاحب الانفجار صوت مدو وتسبب فى تصاعد أعمدة من الدخان فى الهواء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة.

 

 


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