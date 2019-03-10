video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق مع المتهم بتهريب "مومياء" أثرية داخل سماعات بمطار القاهرة

الأحد، 10 مارس 2019 10:49 ص
النيابة تحقق مع المتهم بتهريب "مومياء" أثرية داخل سماعات بمطار القاهرة تهريب أثار
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع المتهم بتهريب قطع آثار "مومياء" داخل سماعات إلى دولة بلجيكا، عقب القبض عليه أثناء اختبائه بمدينة أسوان. 
 
وكشفت التحريات أنه خلال رفع إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، على جهاز "Xray"،    اشتبهت سلطات الجمارك فى وجود جسم غريب داخل السماعات، وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.
 
على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار  بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بدورها بالفحص المبدئى للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays و الذى أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.
 
بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية المخبئة داخل السماعة وفحصها تم التأكد من أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.
 
القطع المضبوطه عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدرى للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.
 
 
1
1

2
2

3
3

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الآثار تنتهى من تنفيذ وحدادات خدمية بمنطقة الهرم الأثرية وتعميمها قريبًا

الآثار تحتفى بيوم المرأة العالمى وثورة 1919 فى بيت السنارى

وزير الآثار: بوابة المحتوى الثقافى الرقمى هدفها الحفاظ على تراثنا

النزهة

مطار القاهرة

أخبار الحوادث

تهريب آثار بمطار القاهرة




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة