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النيابة العامة تواصل التحقيق مع المتهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج

الأحد، 10 مارس 2019 03:00 ص
النيابة العامة تواصل التحقيق مع المتهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج السفر للخارج ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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واصلت النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بالنصب على شباب والاستيلاء منهم على 650 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للخارج.

وكشفت التحريات عن أن "مايكل.م.م" حاصل على ليسانس آداب، اشترك مع "أحمد.م.م" عامل بالسكة الحديد، فى انشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر شركه رحلات مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة، وتم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.

 وتضمنت أحراز المتهمين، جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج، و2 قسيمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية على بياض، ومجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم، ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض، والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالى مبلغ 650 ألف جنيه باسم الشركة المشار إليها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود اتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات – عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود اتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية) و4 هواتف محمول، بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وصور اقامات بأسماء أشخاص مختلفة والعديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.


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