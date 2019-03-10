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الأحد، 10 مارس 2019 07:10 م
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النمسا تؤكد مقتل 3 من مواطنيها فى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

الأحد، 10 مارس 2019 05:59 م
النمسا تؤكد مقتل 3 من مواطنيها فى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ
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أكد بيتر جوشلباور المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية أن ثلاثة نمساويين على الأرجح من بين ضحايا الطائرة الأثيوبية التي تحطمت اليوم، الأحد، وهي في رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

 

وأشار المتحدث في تصريح له اليوم إلى أن وزارة الخارجية النمساوية على اتصال مستمر مع شركة الطيران والسلطات الإثيوبية لمتابعة تطورات الحادث الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متن الطائرة.

 

يذكر أن طائرة للخطوط الجوية الأثيوبية من طراز بوينج 737 تحطمت اليوم وهي في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي وأسفرت عن مقتل 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم.

 

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا حيث هوت بالقرب من بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


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