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الأحد، 10 مارس 2019 02:42 م
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اللجنة الهندسية تقرر إخلاء العقار رقم 24 خلف مسجد الصالحين بحى ثان الإسماعيلية

الأحد، 10 مارس 2019 02:11 م
اللجنة الهندسية تقرر إخلاء العقار رقم 24 خلف مسجد الصالحين بحى ثان الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قررت اللجنة الهندسية الفنية المشكلة بقرار اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، من أساتذة كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور إبراهيم حسن القرش على قرار محافظ الإسماعيلية، الصادر بشأن إخلاء العقار رقم 24 بلوك 12ج الكائن خلف مسجد الصالحين بمنطقة حى السلام بدائرة حى ثان من السكان، وكذا العقارين الملاصقين لهذا العقار، وذلك بعد أن تعرض هذا العقار للميل نتيجة قيام صاحب أحد العقارات المجاورة بالهدم دون الرجوع للإدارة الهندسية بالحى وإستخراج رخصة هدم .

وتم تحريرالمحضر اللازم ضد من قام بالهدم وضبطه وإحضاره وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، وذلك بعد أن أنتهت اللجنة من أعمال المعاينة الكاملة للعقار والعقارين المجاورين له .

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضورالمهندس أحمدعصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركزومدينة الاسماعيلية، وأحمد شعيب رئيس حى ثان الإسماعيلية .

وأوصت اللجنة بعمل رصد مساحى للعقار لرصد الوضع الحالى وأى حركة مستقبلية قد تحدث للعقار والعقارات الملاصقة له يوميا، ولمدة اسبوع وذلك بمعرفة كلية الهندسة .

كما أوصت اللجنة بعمل جستين بالموقع لبيان حالة التربة على أن يتم تنفيذ هذه الجسات بمعرفة اللجنة وعلى نفقة مديرية الإسكان، وإستمرار فرض الكردون الأمنى حول العقارات مع تكليف مديرية الأمن باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة .

والتأكيد على الإجراء الخاص الذى قامت به المحافظة بشأن قطع المرافق " مياه – كهرباء – غاز " عن العقار والعقارات الملاصقة له، وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا أسبوعيا بتطورالدراسة للعرض على المحافظ .

 


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