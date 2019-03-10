القوات الخاصة الأفغانية تقتل 60 مسلحا من عناصر طالبان خلال 24 ساعة

قتل 60 مسلحا من "طالبان" جراء عمليات متفرقة خاضتها القوات الخاصة الأفغانية وبسبب غارات جوية شنت في مخلتف مناطق أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أوردت مصادر عسكرية.

ونقلت وكالة "خامة برس" الإخبارية الأفغانية، عن مصادر مطلعة في الجيش، أن 29 من مقاتلي "طالبان" لقوا مصرعهم وأصيب أحد قادتهم بجروح، وجرى تدمير سيارة مفخخة، جراء عمليات القوات الخاصة والضربات الجوية في مديريتين من ولاية لوكر (شرق) وإحدى مديريات ولاية وردك المجاورة.

وأضافت المصادر أنه شنت عمليات مشابهة وغارة جوية على مديريتي نوزاد وموسى قلعة بولاية هلمند (جنوب) ومدينة ترينكوت في ولاية أروزكان (وسط)، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير برج راديو تابع للحركة وعبوة ناسفة.

كما أوردت الوكالة أن القوات الخاصة الأفغانية خاضت أيضا عملية استهدفت مخبأ للأسلحة في مديرية أحمد آباد بولاية بكتيكا، حيث تم العثور على لغم مغناطيسي ومواد مخصصة لصنع قنابل وألغام، تم إخراجها من المخبأ وتدميرها، وذلك لمنع استخدامها في قرية مجاورة وتفاديا لجرح مدنيين.

وأضافت المصادر العسكرية أن 4 من مسلحي "طالبان" قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح نتيجة عملية منفردة خاضتها القوات الخاصة الأفغانية قرب الطريق السريع في ولاية سمنكان وسط البلاد