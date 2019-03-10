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القبض على 4 عاطلين استولوا على سيارة محملة بـ40 طن حديد فى المنوفية

الأحد، 10 مارس 2019 03:53 م
القبض على 4 عاطلين استولوا على سيارة محملة بـ40 طن حديد فى المنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 أشخاص استولوا على مقطورة محملة بـ40 طن حديد تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، عقب تلقيه بلاغًا من "توفيق. س" 40 عاماً سائق ومُقيم بدائرة مركز الباجور، بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزاله من السيارة قيادته "نقل بمقطورة" محملة بنحو 40 طن حديد، فى أثناء توقفه للاستراحة بميدان بريما بدائرة المركز، والاستيلاء منه على السيارة بحمولتها كرهًا عنه والهروب.

وعلى الفور قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكل فريق بحث جنائى برئاسة العميد عبد الرحمن محمد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي، والتى أسفر عن ضبط المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.


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