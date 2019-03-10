القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، فى القبض على تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين، تخصص فى الاتجار فى المخدرات، وخاصة مخدر الهيروين، بحوزته كميات من الهيروين وسلاح نارى.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، بضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرات، يضم كلا من المتهم "مؤمن.م.م" 29 عاما، وشقيقه المتهم "وليد" 44 عاما، والمتهم "رمضان.م.ر" 22 عاما، والمتهم "مصطفى.ع.م" 35 عاما، عاطلين مقيمين دائرة قسم ثان الإسماعيلية حال استقلالهم السيارة رقم (14622) ملاكى الإسماعيلية، قيادة المتهم الرابع، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" 2 طلقة من ذات العيار، و6 قطع من جوهر الهيروين تزن حوالى 80 جرام، و5 لفات من مخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرام، وسلاح ابيض"سنجة"، ومبلغ مالى 1550جنيها و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، والأسلحة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.