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العثور على جثة منتجة أفلام فرنسية مدفونة بحديقة منزلها فى لندن

الأحد، 10 مارس 2019 01:24 م
العثور على جثة منتجة أفلام فرنسية مدفونة بحديقة منزلها فى لندن الشرطة البريطانية
أ ش أ
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عُثر على جثة منتجة الأفلام الفرنسية لوريلاين جارسيا بيرتو مخنوقة ومدفونة فى قبر ضحل بحديقة منزلها الكائن فى جنوب غرب لندن.
وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية - على موقعها الإلكترونى اليوم /الأحد/ - أن فحص ما بعد الوفاة كشف أن جثة لوريلاين جارسيا، البالغة من العمر 34 عاما، دُفنت فى ضاحية كيو جنوب غرب لندن، بعد أن ورد بلاغ باختفائها عن عملها.
من جانبها حثت الشرطة البريطانية أى شخص رأى أو تواصل مع المواطنة الفرنسية فى الفترة الأخيرة ، بالتواصل مع الشرطة.


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