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الأحد، 10 مارس 2019 04:06 م
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تحت إشراف أمان النقل الأمريكى..

الشركة المصنعة للطائرة الإثيوبية المنكوبة: "نعد فريقا للمساعدة الفنية"

الأحد، 10 مارس 2019 02:48 م
الشركة المصنعة للطائرة الإثيوبية المنكوبة: "نعد فريقا للمساعدة الفنية" الطائرة المحطمة
هناء أبو العز
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أصدرت شركة طائرات بوينج التجارية، بيانًا رسميًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعربت فيه عن حزنها الشديد لما حدث فى الطائرة المنتجة لها، والتى تحطمت منذ ساعات وأسفر عن مصرع 157 شخصا، من 33 جنسية قائلة: "يتم إعداد فريق فنى من الشركة  لتقديم المساعدة الفنية بناءً على الطلب وتحت إشراف مجلس أمان النقل القومى الأمريكى".

 

ونص البيان:" نقدم تعازينا القلبية لعائلات وأقارب الركاب والطاقم الذى كان على متن الطائرة، ونقف على أهبة الاستعداد لدعم فريق الخطوط الجوية الإثيوبية".

 

يذكر أن العالم اليوم شهد تحطم الطائرة طراز "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة.


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