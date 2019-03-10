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السيسى يؤكد لـ"موسيفينى" تميز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا

الأحد، 10 مارس 2019 10:10 م
السيسى يؤكد لـ"موسيفينى" تميز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم  ،اتصالاً هاتفياً مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، حيث أكد الرئيس خلال الاتصال علي العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها أوغندا، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاورمع الرئيس موسيفينى،  بشأن القضايا الافريقية لما يتمتع به من خبرة عريضة في دفع جهود الاندماج على مستوى القارة الأفريقية، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز آليات عمل الاتحاد الأفريقي علي ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن والأجندة التنموية بالقارة الأفريقية.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأوغندي ، ثمن من جانب متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وأوغندا، وكذلك علي صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.
كما تناول الاتصال استعراض سبل التعاون التنموى بين دول حوض النيل؛ حيث تلاقت الرؤى حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل.
 
 
 
 

 

 


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